Барри Тротц: "Цели "Вашингтона" должны быть более амбициозными"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц уверен, что команда должна была оказать большее давление на "Эдмонтон" (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Специалист недоумевает, как его подопечные пропустили две первые шайбы, выиграв вбрасывание в зоне соперника.

Напомним, автором единственной шайбы "Кэпиталз" в этой встрече стал российский нападающий Александр Овечкин.

- "Вашингтон" умудрился пропустить две шайбы, выиграв вбрасывания в зоне соперника. Нам было необходимо оказывать большее давление на "Эдмонтон", - приводит пресс-служба "Кэпиталз" слова Тротца. - Нашей команде нужно ставить перед собой более амбициозные задачи.

После заброшенной шайбы я подумал, что мы вернулись в игру. Но в момент, когда казалось, что соперник не устоит, мы пропустили четвертый гол.