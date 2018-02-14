09:19 | Хоккей — НХЛ

Барри Тротц: "Арена "Виннипега" очень негостеприимная"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после поражения от "Виннипега" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ) отметил активную поддержку болельщиков "Джетс" на домашней арене. "Кэпиталз" вели по ходу встречи 3:1, но на 52-й минуте "Джетс" сократили отставание, а за 15 секунд до сирены перевели встречу в овертайм.

- Нам предстоит усвоить важный урок, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Это очень негостеприимная арена. На протяжении 54 минут мы проводили неплохой выездной матч. Но после их второго гола зрители включились и мы были смяты.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

в виннипеге много канадоукров, неудивительно, что на арене свинячий визг)))

10:23

Werewolf

Вон оно в чем дело. Это зрители виноваты ))))))

09:39

ростовский свин

это канада Барри,и не гламурная,типа торонто,а рабоче-крестьянская.поэтому на арене так атмосферно...

09:37

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