Барри Тротц: "Арена "Виннипега" очень негостеприимная"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после поражения от "Виннипега" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ) отметил активную поддержку болельщиков "Джетс" на домашней арене. "Кэпиталз" вели по ходу встречи 3:1, но на 52-й минуте "Джетс" сократили отставание, а за 15 секунд до сирены перевели встречу в овертайм.

- Нам предстоит усвоить важный урок, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Это очень негостеприимная арена. На протяжении 54 минут мы проводили неплохой выездной матч. Но после их второго гола зрители включились и мы были смяты.