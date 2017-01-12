Барри Тротц: "1000 очков Овечкина? Это довольно круто"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц хочет разделить радость с российским форвардом Александром Овечкиным, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков.

Всего в активе капитана "столичных" 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Конечно, мы чувствуете свою причастность к таким моментам, - приводит Nhl.com/ru слова Тротца. - Я всегда рад разделить такие достижения со своими игроками. В прошлой игре Овечкин сравнялся по голам с великим Морисом Ришаром в Монреале. В такие моменты вы сначала думаете, что это довольно круто, а уже потом приходит осознание, насколько большое это достижение. Вы начинаете сравнить времена, когда играл Ришар, и нынешние времена, когда выступает Овечкин.

Только вдумайтесь, он сравнялся с человеком, в честь которого назван трофей, который он сам не раз выигрывал! Это довольно круто! (Смеется.) Все это означает, что наш капитан приближается к великому достижению. Надеюсь, что не останусь в стороне и разделю с ним этот момент. Когда вы достигаете отметки в 1000 набранных очков, то понимаете, что уже давно играете в этой лиге. Поэтому некоторые игроки и попадают в Зал славы.