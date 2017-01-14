Барри Смит: "Панарин избежал "синдрома второго сезона"

Директор по развитию игроков "Чикаго" и бывший главный тренер СКА Барри Смит выразил удовлетворение игрой Артемия Панарина в нынешнем сезоне. Он признал, что "Блэкхокс" было непросто продлить контракт с россиянином.

– Вопрос с продлением контракта Панарина было не так просто решить, учитывая ограниченное место под потолком зарплат, – цитирует "Р-Спорт" Смита. – Мы рады, что смогли договориться, сейчас "Чикаго" предложил Панарину все деньги, которые мог предложить, а через два года будет видно.

Очевидно, что Артемий избежал "синдрома второго сезона", он справился с давлением и отлично проводит этот год, их тройка с Артемом Анисимовым и Патриком Кейном находится в прекрасной форме. Мы в "Чикаго" обожаем "хлебушка".