14:31 | ХОККЕЙ — НХЛ

Барри Смит: "Панарин избежал "синдрома второго сезона"

0
0
0

Директор по развитию игроков "Чикаго" и бывший главный тренер СКА Барри Смит выразил удовлетворение игрой Артемия Панарина в нынешнем сезоне. Он признал, что "Блэкхокс" было непросто продлить контракт с россиянином.

– Вопрос с продлением контракта Панарина было не так просто решить, учитывая ограниченное место под потолком зарплат, – цитирует "Р-Спорт" Смита. – Мы рады, что смогли договориться, сейчас "Чикаго" предложил Панарину все деньги, которые мог предложить, а через два года будет видно.

Очевидно, что Артемий избежал "синдрома второго сезона", он справился с давлением и отлично проводит этот год, их тройка с Артемом Анисимовым и Патриком Кейном находится в прекрасной форме. Мы в "Чикаго" обожаем "хлебушка".

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20170114/1114911782.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ