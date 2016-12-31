Нападающий "Флориды" Александр Барков пропустит две-три недели из-за травмы. Ее характер не называется. Вметсо него из АХЛ вызван нападающий Грег Маккигг. Последний раз финн выходил на лед в матче с "Торонто" (2:3 Б). Однако он не смог доиграть встречу после того, как ему в тело попала шайба. Тем не менее, исполняющий обязанности главного тренера Том Роу сообщил, что Барков получил травму не в этом матче.

– За несколько игр до этого. Он играл с повреждением, – приводятся слова Роу официальный сайт НХЛ.

Барков является лучшим бомбардиром "Флориды". В 36 матчах он набрал 27 (9+18) очков.