Барков оштрафован на 80 тысяч евро за превышение скорости

22-летний нападающий "Флориды" Александр Барков совершил уголовное преступление в Финляндии, информирует Ilta Sanomat.

Форвард серьезно нарушил правила дорожного движения в Тампере, проехав с пассажиром со скоростью 105 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч. По решению суда, которое является не окончательным, Барков заплатил 80 тысяч евро. Уголовное дело было возбуждено еще 21 июня, однако не придавалось огласке.

Финский хоккеист российского происхождения в прошедшем сезоне в 79 матчах набрал 78 (27+51) очков при показателе полезности "-9".