Барков - о достижении Ягра: "Через 20 лет никто не вспомнит, выиграли мы или нет"

Нападающий "Флориды" Александр Барков после поражения от "Бостона" (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ выразил уверенность, что в будущем результат поединка забудется, а достижение форварда "Пантерз" Яромира Ягра войдет в историю. Чешский форвард стал ассистентом Баркова в эпизоде с единственным голом гостей и вышел на второе место среди бомбардиров НХЛ, обогнав Марка Мессье.

- Мы проиграли, но для нас это была выдающаяся игра, - цитирует официальный сайт НХЛ Баркова. - Сейчас мы не рады, но через 20 лет уже не вспомним, кто играл против нас, выиграли мы или нет. Мы будем помнить, что были частью этого события. Ягр сказал, что хотел забить сам, но... Прости, Яромир.