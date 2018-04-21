Барков, Карлссон и О`Райлли поборются за "Леди Бинг Трофи"

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку финалистов в борьбе за "Леди Бинг Трофи". Как сообщает пресс-служба лиги, за трофей, вручаемые игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения, поборются Александр Барков из "Флориды", Вильям Карлссон из "Вегаса" и Райан О`Райлли из "Баффало". Победитель будет объявлен 20 июня.
Your Lady Byng Trophy finalists are @Barkovsasha95, @WKarlsson71 and Ryan O'Reilly.– NHL (@NHL) 20 апреля 2018 г.
The winner will be chosen in @Vegas! #AwardWorthy #NHLAwards pic.twitter.com/nWnJLBYQCw
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Флорида Пантерз
- Александр Барков-мл. (хоккеист)
- Райан О`Райлли
- Вегас Голден Найтс
- Вильям Карлссон
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bezik
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