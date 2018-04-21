02:30 | Хоккей — НХЛ

Барков, Карлссон и О`Райлли поборются за "Леди Бинг Трофи"

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку финалистов в борьбе за "Леди Бинг Трофи". Как сообщает пресс-служба лиги, за трофей, вручаемые игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения, поборются Александр Барков из "Флориды"Вильям Карлссон из "Вегаса" и Райан О`Райлли из "Баффало"​. Победитель будет объявлен 20 июня.

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bezik

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