10:30 | ХОККЕЙ — НХЛ

Барбашев забросил дебютную шайбу в НХЛ

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Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (6:0). Этот гол стал для 21-летнего форварда дебютным в НХЛ.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fifa_guru

С почином!

13:10

Sправедливый

Мои поздравления Ивану! ... Как же у них быстро и чётко реагируют комментаторы на любые события! Остаётся только завидовать...

10:53

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