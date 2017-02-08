Барбашев забросил дебютную шайбу в НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (6:0). Этот гол стал для 21-летнего форварда дебютным в НХЛ.
Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (6:0). Этот гол стал для 21-летнего форварда дебютным в НХЛ.
fifa_guru
С почином!
13:10
Sправедливый
Мои поздравления Ивану! ... Как же у них быстро и чётко реагируют комментаторы на любые события! Остаётся только завидовать...
10:53