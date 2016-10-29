"Баффало" забросил три шайбы в ворота "Флориды", Куликов сыграл с бывшим клубом

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Баффало" на своем льду обыграл "Флориду" – 3:0. Этот успех позволил хозяевам прервать серию из четырех поражений подряд. Для "Пантер" поражение стало третьим кряду.

Российский защитник "Сэйбрз" Дмитрий Куликов в матче со своей бывшей командой провел на льду 21 минуту и 56 секунд, нанес один бросок по воротам, но результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Флорида" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ларссон – 1 (Джионта, Фолиньо), 7:47 – 1:0. Окпосо – 2 (Райнхарт, Ристолайнен), 25:57 – 2:0. Райнхарт – 1 (Мулсон), 48:48 – 3:0.

Нереализованный буллит: Трочек (59:03, Ф).

Вратари: Нильссон – Луонго.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 25 (10+9+6) – 33 (8+12+13).