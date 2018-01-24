07:45 | Хоккей — НХЛ

"Баффало" забросил пять шайб "Эдмонтону"

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"Эдмонтон" на своем льду с крупным счетом проиграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Баффало" – 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Голы: Райнхарт – 9 (бол., Ристолайнен, Айкел), 14:56 – 0:1. О`Райлли – 12 (Уилсон, Райнхарт), 20:17 – 0:2. Гиргенсонс – 4 (Окпосо, Айкел), 27:25 – 0:3. Айкел – 20 (бол., Ристолайнен, Окпосо), 31:39 – 0:4. О`Райлли – 13 (бол., Райнхарт, Айкел), 37:25 – 0:5.

Вратари: Тэлбот (Монтойя, 31:39) – Ленер.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 33 (8+13+12) – 34 (15+12+7).

Наши: Слепышев – Антипин.

24 января. Эдмонтон. Rogers Place.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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fifa_guru

Easycure ого. искренне сочувствую. так-то разумная ставка)

09:12

fifa_guru

bezik я его еще в ноябре изучил. когда тут многие говорили что нефть и анахайм подтянутся, а вегасу пророчили дно таблицы)

09:10

Easycure

Я просто в бешенстве. мог поднять с 40 целых 4700 американских рублей. еслиб главная звезда нхл. гений и тд. набрал бы одно очко. одно, Карл. Против Баффало. и еще со 150 - 2700. еслиб нефть победила. Баффало победила. дома. Тренера под суд. Эдмонтон в АХЛ, макдевида в Югру.

08:59

bezik

fifa_guru, у меня 1%, посмотри их календарь после МВЗ.

08:52

fifa_guru

норм раздели) Васек, сколько у тебя осталось веры (в %) на выход в ПО Нефти?)

08:50

Упёртый русский

Да, это - конец. ЭО опять сливает сезон? Чудеса...

08:39

bezik

дно пробито?

08:36

maxcds

в муку просто перемолотили. оказывацца не только наши после контракта перестают играть

07:53