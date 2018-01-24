"Баффало" забросил пять шайб "Эдмонтону"

"Эдмонтон" на своем льду с крупным счетом проиграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Баффало" – 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Голы: Райнхарт – 9 (бол., Ристолайнен, Айкел), 14:56 – 0:1. О`Райлли – 12 (Уилсон, Райнхарт), 20:17 – 0:2. Гиргенсонс – 4 (Окпосо, Айкел), 27:25 – 0:3. Айкел – 20 (бол., Ристолайнен, Окпосо), 31:39 – 0:4. О`Райлли – 13 (бол., Райнхарт, Айкел), 37:25 – 0:5.

Вратари: Тэлбот (Монтойя, 31:39) – Ленер.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 33 (8+13+12) – 34 (15+12+7).

Наши: Слепышев – Антипин.

24 января. Эдмонтон. Rogers Place.