10:20 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Баффало" выставил Федуна на драфт отказов

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Защитник "Баффало" Тэйлор Федун выставлен на драфт отказов, информирует пресс-служба НХЛ. В текущем сезоне 28-летний канадец провел за "Сэйбрз" 25 матчей в регулярном чемпионате. За это время он набрал 7 (0+7) очков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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higagy

Это что Арнольдыч и в Канаде успел нашалить в молодости?

10:36

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