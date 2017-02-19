"Баффало" выставил Федуна на драфт отказов

Защитник "Баффало" Тэйлор Федун выставлен на драфт отказов, информирует пресс-служба НХЛ. В текущем сезоне 28-летний канадец провел за "Сэйбрз" 25 матчей в регулярном чемпионате. За это время он набрал 7 (0+7) очков.