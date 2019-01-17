"Баффало" в гостях обыграл "Калгари"​

"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Калгари" со счетом 4:3. Победный гол в овертайме забил Джек Айкел.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Баффало" - 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Годро - 28 (бол., Линдхольм, Джиордано), 19:59 - 1:0. Родригес - 4 (Миттельштадт), 29:45 - 1:1. Ткачак - 24 (бол., Линдхольм, Годро), 46:49 - 2:1. Далин - 5 (Райнхарт, Айкел), 47:34 - 2:2. Маккейб - 4, 50:56 - 2:3. Хэнифин - 4 (Монахэн, Андерссон), 51:34 - 3:3. Айкел - 16 (Ристолайнен), 61:10 - 3:4.

Вратари: Риттих - Улльмарк.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (13+8+12+0) - 23 (11+9+2+1).

Наши: - - -.

17 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.