"Баффало" в гостях обыграл "Детройт", "Миннесота" в овертайме взяла верх над "Нэшвиллом"

"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Детройт" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Эвандер Кейн. Также он забросил первую шайбу в этой встрече. Российский защитник гостей Дмитрий Куликов отдал результативную передачу.

В другом матче "Миннесота" в овертайме взяла верх над "Нэшвиллом" - 3:2. Победная шайба на счету Джареда Сперджена.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Баффало" - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы: Кейн - 7 (Джионта, Богосян), 7:12 - 0:1. Райнхарт - 8 (бол., Ристолайнен, Айкел), 15:54 - 0:2. Зеттерберг - 7 (Отт, Манта), 34:46 - 1:2. Айкел - 6 (Фолиньо), 35:08 - 1:3. Миллер - 4 (Ларкин), 36:14 - 2:3. Ванек - 6 (бол.), 46:33 - 3:3. Кейн - 8 (Джионта, КУЛИКОВ), 48:29 - 3:4.

Вратари: Мразек (58:47) - Ленер.

Штраф: 16 - 14.

Броски: 43 (13+10+20) - 22 (12+6+4).

Наши: - - Куликов (22:33/1/0).

28 декабря. Детройт. Joe Louis Arena.

"Нэшвилл" - "Миннесота" - 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Паризе - 6 (бол., Дамба, Койл), 5:53 - 0:1. Форсберг - 6 (Джохансен, Экхольм), 24:39 - 1:1. Стюарт - 6 (Стаал, Шредер), 26:01 - 1:2. Буше - 1 (Уотсон, Ярнкрок), 28:55 - 2:2. Сперджен - 3 (Шредер, Койл), 62:46 - 2:3.

Вратари: Ринне - Дубник.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 30 (5+13+10+2) - 39 (12+11+13+3).

Наши: - - -.

28 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.