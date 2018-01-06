"Баффало" уступил "Виннипегу" и проиграл в третий раз подряд

"Виннипег" обыграл "Баффало" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Клинки" потерпели третье поражение подряд и продолжают идти на последнем месте Восточной конференции.

В составе победителей по два (1+1) очка набрали Блейк Уилер и Якоб Троуба, у "Баффало" двумя передачами отметился Джейсон Поминвиль. Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов провел на льду 18 минут, за которые заблокировал три броска соперников и заработал показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Баффало" – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Бафлин - 1 (бол., Уилер, Лайне), 9:27 - 1:0. Сканделла - 1 (Родригес, Поминвилль), 11:40 - 1:1. Трауба - 3 (Копп, Хендрикс), 15:46 - 2:1. Уилер - 14 (бол., Майерс, Элерс), 26:06 - 3:1. Ларссон - 2 (Юсефсон, Ристолайнен), 38:03 - 3:2. Литтл - 8 (Трауба, Моррисси), 40:25 - 4:2. Уилсон - 1 (Родригес, Поминвилль), 52:17 - 4:3.

Вратари: Хеллебайк - Джонсон (57:58).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 29 (11+8+10) - 29 (10+9+10).

Наши: Куликов (18:01/0/-1) - -.

6 января. Виннипег. Bell MTS Place.