"Баффало" уступил "Рейнджерс" в овертайме "Зимней классики"

"Рейнджерс" обыграли "Баффало" в матче "Зимней классики" в рамках регулярного сезона НХЛ – 3:2 ОТ. В составе победителей отличились Пол Кэри, Михаэль Грабнер и Джей Ти Миллер. У "клинков" шайбы забросили Сэм Райнхарт и Расмус Ристолайнен.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Кэри – 5 (Фаст, Нивс), 4:09 – 0:1. Грабнер – 18 (Хэйс, Миллер), 8:20 – 0:2. Райнхарт – 6 (бол., Окпосо, Ристолайнен), 20:56 – 1:2. Ристолайнен – 2 (О`Райлли, Окпосо), 40:27 – 2:2. Миллер – 8 (бол., Шаттенкирк, Цуккарелло), 62:43 – 2:3.
Вратари: Ленер – Лундквист.
Штраф: 6 – 10.
Броски: 33 (13+11+8+1) – 42 (16+10+12+4).
Наши: Антипин – Бучневич.
1 января. Нью-Йорк. Сити Филд.
Дополнительная информация
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Баффало Сэйбрз
- Михаэль Грабнер
- Джей Ти Миллер
- Расмус Ристолайнен
- Пол Кэри
- Сэм Райнхарт
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