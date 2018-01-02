00:20 | Хоккей — НХЛ

"Баффало" уступил "Рейнджерс" в овертайме "Зимней классики"


"Рейнджерс" обыграли "Баффало" в матче "Зимней классики" в рамках регулярного сезона НХЛ – 3:2 ОТ. В составе победителей отличились Пол КэриМихаэль Грабнер и Джей Ти Миллер. У "клинков" шайбы забросили Сэм Райнхарт и Расмус Ристолайнен.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Кэри – 5 (Фаст, Нивс), 4:09 – 0:1. Грабнер – 18 (Хэйс, Миллер), 8:20 – 0:2. Райнхарт – 6 (бол., Окпосо, Ристолайнен), 20:56 – 1:2. Ристолайнен – 2 (О`Райлли, Окпосо), 40:27 – 2:2. Миллер – 8 (бол., Шаттенкирк, Цуккарелло), 62:43 – 2:3.

Вратари: Ленер – Лундквист.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 33 (13+11+8+1) – 42 (16+10+12+4).

Наши: Антипин – Бучневич.

1 января. Нью-Йорк. Сити Филд.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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