"Баффало" с "футбольным" счетом обыграл "Детройт", Антипин набрал первое очко в лиге

"Баффало" с минимальным счетом обыграло "Детройт" (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ред Уингз" потерпели пятое поражение кряду.

Единственный гол в этой встрече забросил Бенуа Пульо с передачи Виктора Антипина. Для россиянина этот результативный балл стал первым за клуб и в лиге. Он провел на льду почти 14 минут, за которые три раза бросил по воротам соперника, получил двухминутное удаление и заработал показатель полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Детройт" – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)