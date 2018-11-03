"Баффало" разгромил "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 9:2. Дублями в составе хозяев отметились нападающие Джефф Скиннер и Джейсон Поминвилль.

"Баффало" набрал 16 очков и поднялся на пятое место на Востоке, "Оттава" с 12 баллами располагается на 12-й строчке.

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"Баффало Сэйбрз" (Баффало) - "Оттава Сенаторз" (Оттава) - 9:2 (3:0, 4:1, 2:1)

Голы: Окпосо - 4 (Нельсон, Соботка), 5:04 - 1:0. Скиннер - 8 (Айкел, Поминвилль), 6:28 - 2:0. Поминвилль - 7 (Скиннер, Айкел), 14:25 - 3:0. Скиннер - 9 (бол., Райнхарт, Миттельштадт), 25:06 - 4:0. Гиргенсонс - 1 (Берглунд, Ларссон), 25:19 - 5:0. Маккормик - 1 (Бедкер), 26:37 - 5:1. Поминвилль - 8 (Айкел, Далин), 27:06 - 6:1. Шири - 4 (Райнхарт), 27:48 - 7:1. Берглунд - 2 (Ристолайнен, Гиргенсонс), 45:41 - 8:1. Миттельштадт - 2 (Шири, Сканделла), 53:13 - 9:1. Сиси - 1 (Шабо, Стоун), 54:14 - 9:2.

Вратари: Улльмарк - Андерсон (Маккенна, 14:25).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 41 (13+21+7) - 29 (8+9+12).

Наши: - - -.

3 ноября. Баффало. KeyBank Center.

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