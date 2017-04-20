17:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Баффало" расстался с генменеджером и главным тренером

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Генеральный менеджер "Баффало" Тим Мюррей и главный тренер команды Дэн Билсма покинули свои посты, сообщает официальный "Твиттер" клуба. По итогам регулярного чемпионата НХЛ "Клинки" заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что "Баффало" не может выйти в плей-офф Кубка Стэнли с сезона-2010/11. 46-летний Билсма тренировал клуб с 2015 года, ранее он работал в сборной США и "Питтсбурге".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vasek

теперь и Айкель - убийца тренеров! =)) *вчера был вброс, что он не будет продлеваться, если Дэн останется

17:40