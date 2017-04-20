"Баффало" расстался с генменеджером и главным тренером

Генеральный менеджер "Баффало" Тим Мюррей и главный тренер команды Дэн Билсма покинули свои посты, сообщает официальный "Твиттер" клуба. По итогам регулярного чемпионата НХЛ "Клинки" заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что "Баффало" не может выйти в плей-офф Кубка Стэнли с сезона-2010/11. 46-летний Билсма тренировал клуб с 2015 года, ранее он работал в сборной США и "Питтсбурге".