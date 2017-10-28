"Баффало" проиграл "Сан-Хосе"

"Баффало" на своем льду уступил "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Сайберз".

Российский защитник хозяев Виктор Антипит провел на льду чуть больше 11 минут и отметился одним силовым приемом и одним броском по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Сан-Хосе" - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Донской - 3, 9:12 - 0:1. О`Райлли - 4 (бол., Окпосо, Райнхарт), 22:55 - 1:1. Поминвилль - 6 (Айкел, Кейн), 34:51 - 2:1. Тирни - 2 (Карлссон, Майер), 39:48 - 2:2. Кутюр - 8 (Хертл, Браун), 56:08 - 2:3.

Вратари: Ленер (58:25) - Делл.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 33 (11+11+11) - 31 (8+16+7).

Наши: Антипин (11:14/1/0) - -.

28 октября. Баффало. "Кибэнк-центр".