"Баффало" подтвердил обмен Фолиньо и Энниса на Сканделлу и Поминвилля

Руководство "Баффало" достигло соглашения об обмене форвардов Маркуса Фолиньо и Тайлера Энниса на игроков "Миннесоты" Марко Сканделлы и Джейсона Поминвилля, информирует пресс-служба "Сэйбрз". Также "клинки" право выбора в третьем раунде драфта-2018, отдав за это выбор в четвертом раунде.

Напомним, что Поминвилль выступал в составе "Баффало" с 2003 по 2013 год. В минувшем сезоне он провел 83 матча за "дикарей" и набрал 48 (13+35) очков.

"Миннесота" хочет обменять Сканделлу и Поминвилля на Фолиньо и Энниса