"Баффало" подписал контракт новичка с Асплундом

"Баффало" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с нападающим Расмусом Асплундом. 20-летний хоккеист был задрафтован клубом в 2016 году во втором раунде под общим 33-м номером.
Напомним, что стандартный контракт новичка рассчитан на три года. В прошлом сезоне он провел 50 матчей в чемпионате Швеции на "Ферьестад" и набрал 28 (8+20) очков. В составе шведской сборной он играл в Евротуре.
We've signed forward Rasmus Asplund to a 3-year, entry-level contract.– Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) 23 мая 2018 г.
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