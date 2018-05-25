"Баффало" подписал контракт новичка с Асплундом

"Баффало" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с нападающим Расмусом Асплундом. 20-летний хоккеист был задрафтован клубом в 2016 году во втором раунде под общим 33-м номером.

Напомним, что стандартный контракт новичка рассчитан на три года. В прошлом сезоне он провел 50 матчей в чемпионате Швеции на "Ферьестад" и набрал 28 (8+20) очков. В составе шведской сборной он играл в Евротуре.