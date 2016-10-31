"Баффало" победил "Виннипег", Окпосо оформил дубль

"Баффало" нанес поражение "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Первая звезда поединка – форвард "Сэйбрз" Кайл Окпосо, оформивший дубль.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" – "Баффало" – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Окпосо – 3 (Гиргенсонс, Маккейб), 10:51 – 0:1. Джионта – 3, 12:49 – 0:2. Окпосо – 4 (Р. О`Рилли, Фрэнсон), 33:59 – 0:3. Элерс – 2 (Уилер, Байфульен), 44:49 – 1:3.
Вратари: Хатчинсон (Хеллебайк, 33:59, 56:45 – 58:21, 58:38 – 59:51) – Ленер.
Штраф: 6 – 16.
Броски: 38 (8+13+17) – 28 (9+12+7).
Наши: Бурмистров (8:59/1/-1) – Куликов (22:42/1/0).
Виннипег. MTS Centre.