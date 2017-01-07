"Баффало" победил "Виннипег"

"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Виннипег" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Брайан Джионта.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Виннипег" - 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)
Голы: Элерс - 14 (Лайне, Шайфли), 4:48 - 0:1. Р. О`Райлли - 8 (Райнхарт), 19:36 - 1:1. Стэффорд - 3 (бол., Уилер, Перро), 22:30 - 1:2. Армиа - 2 (Лаури, Моррисси), 27:51 - 1:3. Фолиньо - 7 (Фрэнсон), 45:12 - 2:3. Гиргенсонс - 5 (Мулсон), 45:38 - 3:3. Джионта - 8 (Р. О`Райлли), 49:54 - 4:3.
Вратари: Ленер - Хеллебайк (58:57).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 36 (10+10+16) - 35 (15+15+5).
Наши: - - -.
7 января. Баффало. KeyBank Center.