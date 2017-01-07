23:54 7 января | ХОККЕЙ — НХЛ

"Баффало" победил "Виннипег"

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"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Виннипег" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Брайан Джионта.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Виннипег" - 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)

Голы: Элерс - 14 (Лайне, Шайфли), 4:48 - 0:1. Р. О`Райлли - 8 (Райнхарт), 19:36 - 1:1. Стэффорд - 3 (бол., Уилер, Перро), 22:30 - 1:2. Армиа - 2 (Лаури, Моррисси), 27:51 - 1:3. Фолиньо - 7 (Фрэнсон), 45:12 - 2:3. Гиргенсонс - 5 (Мулсон), 45:38 - 3:3. Джионта - 8 (Р. О`Райлли), 49:54 - 4:3.

Вратари: Ленер - Хеллебайк (58:57).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 36 (10+10+16) - 35 (15+15+5).

Наши: - - -.

7 января. Баффало. KeyBank Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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