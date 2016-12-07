"Баффало" победил "Эдмонтон", "Филадельфия" обыграла "Флориду", Проворов набрал очко

"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил "Эдмонтон" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил защитник Расмус Ристолайнен. Дубль на счету нападающего Эвандера Кейна.

В другой встрече "Филадельфия" также в овертайме взяла верх над "Флоридой" – 3:2. Победный гол на счету нападающего Якуба Ворачека. Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающий Роман Любимов провел на льду 14 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – Эдмонтон" – 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

"Филадельфия" – "Флорида" – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)