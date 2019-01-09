"Баффало" обыграл "Нью-Джерси", "Бостон" победил "Миннесоту"

"Баффало" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. "Бостон" победил "Миннесоту" - 4:0. По 3 (1+2) очка в этой игре набрали Патрис Бержерон и Брэд Маршанд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Нью-Джерси" - 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)

Голы: Коулман - 13 (Вуд, Зэйджак), 1:28 - 0:1. Скиннер - 29 (Томпсон), 21:39 - 1:1. Смит - 1 (Ларссон, Окпосо), 24:14 - 2:1. Миттельштадт - 6 (Богосян, Далин), 30:42 - 3:1. Маккейб - 3 (мен., Родригес, Соботка), 36:00 - 4:1. Пилут - 1 (Шири, Ристолайнен), 37:45 - 5:1.

Вратари: Хаттон - Кинкейд (58:34 - 58:35).

Штраф: 20 - 14.

Броски: 33 (11+15+7) - 21 (5+9+7).

9 января. Баффало. KeyBank Center.

"Бостон" - "Миннесота" - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Хейнен - 5 (Мур, Краг), 5:23 - 1:0. Маршан - 16 (Бержерон, Мур), 11:29 - 2:0. Дебраск - 14 (бол., Бержерон, Маршан), 19:15 - 3:0. Бержерон - 14 (бол., Маршан, Краг), 26:24 - 4:0.

Вратари: Раск - Стэлок.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 27 (15+5+7) - 24 (6+12+6).

9 января. Бостон. TD Garden.