"Баффало" обыграл "Лос-Анджелес"

"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 6:3.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Лос-Анджелес" - 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)
Голы: Копитар - 3 (Льюис, Маззин), 3:00 - 0:1. Картер - 13 (Тоффоли, Форборт), 27:34 - 0:2. Р. О`Райлли - 7 (Ристолайнен), 29:31 - 1:2. Айкел - 4 (Окпосо, Мулсон), 33:36 - 2:2. Джионта - 7 (Фолк, Ларссон), 33:48 - 3:2. Айкел - 5 (Окпосо, Мулсон), 35:44 - 4:2. Картер - 14, 44:03 - 4:3. Кейн - 4 (Айкел, Окпосо), 55:42 - 5:3. Райнхарт - 6 (п.в., Ристолайнен), 59:34 - 6:3.
Вратари: Ленер - Будай (Заткофф, 33:48, Будай, 40:00, 58:39 - 59:34).
Штраф: 9 - 11.
Броски: 26 (10+9+7) - 33 (13+6+14).
Наши: Куликов - -.
14 декабря. Баффало. KeyBank Center.