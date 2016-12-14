05:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Баффало" обыграл "Лос-Анджелес"

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"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 6:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Лос-Анджелес" - 6:3  (0:1, 4:1, 2:1)

Голы: Копитар - 3 (Льюис, Маззин), 3:00 - 0:1. Картер - 13 (Тоффоли, Форборт), 27:34 - 0:2. Р. О`Райлли - 7 (Ристолайнен), 29:31 - 1:2. Айкел - 4 (Окпосо, Мулсон), 33:36 - 2:2. Джионта - 7 (Фолк, Ларссон), 33:48 - 3:2. Айкел - 5 (Окпосо, Мулсон), 35:44 - 4:2. Картер - 14, 44:03 - 4:3. Кейн - 4 (Айкел, Окпосо), 55:42 - 5:3. Райнхарт - 6 (п.в., Ристолайнен), 59:34 - 6:3.

Вратари: Ленер - Будай (Заткофф, 33:48, Будай, 40:00, 58:39 - 59:34).

Штраф: 9 - 11.

Броски: 26 (10+9+7) - 33 (13+6+14).

Наши: Куликов - -.

14 декабря. Баффало. KeyBank Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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