"Баффало" обыграл "Филадельфию", Проворов заработал одно очко

"Баффало" на своей площадке обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Флайерз" 21 минуту 48 секунд на льду провел Иван Проворов. Он помог Брэйдену Шенну забить гол престижа, сделав результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Филадельфия" - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Райнхарт - 9 (бол., Ристолайнен, Р. О`Райлли), 25:15 - 1:0. Каррье - 2 (Федун, Р. О`Райлли), 28:39 - 2:0. Кейн - 10 (Райнхарт, Богосян), 39:51 - 3:0. Шенн - 13 (бол., Жиру, ПРОВОРОВ), 57:53 - 3:1. Фолиньо - 8 (п.в., Райнхарт, Маккейб), 59:56 - 4:1.

Вратари: Нильссон - Мэйсон (56:32 - 57:53, 57:59 - 59:56).

Штраф: 9 - 9.

Броски: 27 (8+13+6) - 40 (13+13+14).

Наши: - - Проворов (21:48/1/-2), Любимов (5:39/0/0).

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