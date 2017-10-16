"Баффало" обыграл "Анахайм" без Антипина и одержал первую победу в сезоне

"Баффало" обыграл "Анахайм" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Клинки" одержали первую победу в сезоне.

В составе победителей по шайбе забросили Джастин Бэйли, Бенуа Пульо и Юхан Ларссон. У "Уток" единственный гол на счету Крис Вагнер.

Отметим, что защитник "Баффало" Виктор Антипин уже третий матч кряду остался в запасе. Всего в этом сезоне он провел три игры, не набрал очков и заработал показатель полезности "-4".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Баффало" – 1:3 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Бэйли - 1 (Болье, Ларссон), 1:26 - 0:1. Вагнер - 1 (мен., Верметт, Мэнсон), 35:50 - 1:1. Пульо - 1, 39:28 - 1:2. Ларссон - 1 (п.в., О`Райлли), 59:36 - 1:3.

Вратари: Гибсон (58:24 - 59:10, 59:33 - 59:36) - Джонсон.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 26 (7+10+9) - 31 (13+11+7).

16 октября. Анахайм. Honda Center.