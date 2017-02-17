"Баффало" нанес поражение "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0. Первая звезда встречи – форвард "Сэйбрз" Райан О’Райлли, отметившийся результативной передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" – "Колорадо" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Райнхарт – 13 (бол., Ристолайнен, Р. О`Райлли), 20:48 – 1:0. Кейн – 19 (Родригес, Айкел), 55:46 – 2:0.
Вратари: Ленер – Пикар (57:52 – 59:45).
Штраф: 0 – 6.
Броски: 32 (12+9+11) – 23 (7+4+12).
Наши: Куликов (21:02/1/0) – Григоренко (11:28/1/0), Задоров (22:42/3/0), Тютин (15:00/0/0).
Баффало. KeyBank Center.