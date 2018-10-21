"Баффало" нанес "Лос-Анджелесу" четвертое поражение подряд, Ковальчук набрал "-2"

"Баффало" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Джефф Скиннер, 3 результативные передачи отдал Джек Айкел.

Форвард "Кингз" Илья Ковальчук провел на площадке 22 минуты 34 секунды. Он завершил встречу с показателем "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Баффало" - 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: Поминвилль - 2 (Айкел, Маккейб), 10:24 - 0:1. Скиннер - 2 (Айкел, Поминвилль), 23:31 - 0:2. Скиннер - 3 (Сканделла, Поминвилль), 35:52 - 0:3. Богосян - 1 (Ларссон, Гиргенсонс), 39:45 - 0:4. Даути - 1 (бол., Иафалло, Картер), 52:16 - 1:4. Скиннер - 4 (п.в., Родригес, Айкел), 59:35 - 1:5.

Вратари: Куик (55:05 - 59:35) - Улльмарк.

Штраф: 11 - 15.

Броски: 20 (9+3+8) - 26 (8+13+5).

Наши: Ковальчук (22:34/2/-2) - -.

20 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.