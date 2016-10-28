"Баффало" Куликова потерпел четвертое поражение кряду

"Баффало", за который выступает российский защитник Дмитрий Куликов, потерпел четвертое поражение в регулярном чемпионата НХЛ кряду. "Сэйбрз" уступил в домашней встрече "Миннесоте" со счетом 0:4. Первой звездой встречи признан голкипер "Уайлд" Деван Дубник, отразивший все 38 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" – "Миннесота" – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы: Эрикссон Эк - 2 (Проссер, Сканделла), 4:51 - 0:1. Закер - 2 (Стюарт, Сутер), 15:13 - 0:2. Сутер - 3 (Паризе, Фолин), 42:58 - 0:3. Койву - 2 (п.в., Стаал, Койл), 58:51 - 0:4.
Вратари: Нильссон (58:24 - 58:51) - Дубник.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 38 (8+19+11) - 22 (13+4+5).
Наши: Куликов (22:44/1/-2) – -
Баффало. KeyBank Center.