"Баффало" Куликова потерпел четвертое поражение кряду

"Баффало", за который выступает российский защитник Дмитрий Куликов, потерпел четвертое поражение в регулярном чемпионата НХЛ кряду. "Сэйбрз" уступил в домашней встрече "Миннесоте" со счетом 0:4. Первой звездой встречи признан голкипер "Уайлд" Деван Дубник, отразивший все 38 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Миннесота" – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Эрикссон Эк - 2 (Проссер, Сканделла), 4:51 - 0:1. Закер - 2 (Стюарт, Сутер), 15:13 - 0:2. Сутер - 3 (Паризе, Фолин), 42:58 - 0:3. Койву - 2 (п.в., Стаал, Койл), 58:51 - 0:4.

Вратари: Нильссон (58:24 - 58:51) - Дубник.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 38 (8+19+11) - 22 (13+4+5).

Наши: Куликов (22:44/1/-2) – -

Баффало. KeyBank Center.