"Баффало", "Каролина" и "Монреаль" получили первые пики на драфте новичков

"Баффало", "Каролина" и "Монреаль" получат первые три номера на драфте новичков НХЛ. Как сообщает официальный сайт НХЛ, такой порядок сформировался по результатам специальной лотереи. Четвертый пик достался "Оттава", а пятый - "Аризоне".

Сама церемония драфата пройдет 22-23 июня в Далласе.