05:11 | Хоккей — НХЛ

"Баффало", "Каролина" и "Монреаль" получили первые пики на драфте новичков

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"Баффало", "Каролина" и "Монреаль" получат первые три номера на драфте новичков НХЛ. Как сообщает официальный сайт НХЛ, такой порядок сформировался по результатам специальной лотереи. Четвертый пик достался "Оттава", а пятый - "Аризоне".

Сама церемония драфата пройдет 22-23 июня в Далласе.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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mikha1

Ну у Баффало в защите кроме Ристолайнена и нет никого,так что Далин однозначно им нужнее, чем любой из напов. А Каролина для Андрея не самый худший вариант, есть с кем играть. А Монреаль при текущем тренере для любого русского игрока полная ж...

05:58

mikha1

ну похоже Свечников попадет в Каролину. Если еще и Зыков останется в основе, то может получиться неплохое второе звено с Райаном или Джорданом Стаалом.

05:54

maxcds

я так понял, что вся первая тройка будет европейская. не ? швед, свеча, жадина

05:54

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