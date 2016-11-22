"Баффало" без Куликова обыграл "Калгари"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Баффало" на своем льду обыграл "Калгари" со счетом 4:2. Во встрече не принимал участие российский защитник "Сэйбрз" Дмитрий Куликов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Калгари" – 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Голы: Баклунд – 3 (Фролик, Ткачук), 5:21 – 0:1. Окпосо – 6 (бол., Райнхарт, Ристолайнен), 31:27 – 1:1. Ларссон – 3 (бол., Кейн, Федун), 32:03 – 2:1. Мулсон – 7 (бол., Окпосо, Федун), 33:08 – 3:1. Ткачук – 5 (Д. Хэмилтон, Джиордано), 40:22 – 3:2. Фолиньо – 4 (Райнхарт), 42:13 – 4:2.

Вратари: Ленер – Эллиотт (58:24).

Штраф: 6 – 14.

Броски: 32 (13+13+6) – 31 (9+9+13).

22 ноября. Баффало. KeyBank Center.