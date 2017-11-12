"Баффало" без Антипина проиграл "Монреалю"

"Монреаль" на своем льду обыграл "Баффало" со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Клинки" проиграли во второй игре кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Эндрю Шоу и Макс Пачоретти. У гостей отличился Райан О'Райлли. Защитник "Баффало" Виктор Антипин не принял участия в этом матче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Баффало" – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: О`Райлли - 6 (бол.), 19:54 - 0:1. Шоу - 4 (бол., Друэн, Пачоретти), 41:01 - 1:1. Пачоретти - 7 (Дано), 63:08 - 2:1.

Вратари: Линдгрен - Джонсон.

Штраф: 11 - 7.

Броски: 29 (7+11+8+3) - 35 (17+11+7+0).

12 ноября. Монреаль. Centre Bell.