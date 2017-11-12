"Баффало" без Антипина проиграл "Монреалю"

"Монреаль" на своем льду обыграл "Баффало" со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Клинки" проиграли во второй игре кряду.
В составе победителей по шайбе забросили Эндрю Шоу и Макс Пачоретти. У гостей отличился Райан О'Райлли. Защитник "Баффало" Виктор Антипин не принял участия в этом матче.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" – "Баффало" – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: О`Райлли - 6 (бол.), 19:54 - 0:1. Шоу - 4 (бол., Друэн, Пачоретти), 41:01 - 1:1. Пачоретти - 7 (Дано), 63:08 - 2:1.
Вратари: Линдгрен - Джонсон.
Штраф: 11 - 7.
Броски: 29 (7+11+8+3) - 35 (17+11+7+0).
12 ноября. Монреаль. Centre Bell.
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