Айзерман – об обмене Друэн на Сергачева: "Иногда удача имеет большое значение"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман уверен в том, что обмен нападающего Джонатана Друэна на защитника "Монреаля" Михаила Сергачева стал отличной сделкой. Помимо этого "Канадиенс" получили право выбора в 6-м раунде драфта-2018.

– Существует немало ситуаций, в которых бы сейчас я поступил иначе. Но сделка по Сергачеву и Друэну сработала по всем пунктам, – приводит Tampa Bay Times слова Айзермана. – Удача иногда имеет большое значение. Этот обмен сработал.

В текущем сезоне российский хоккеист провел в составе "Лайтнинг" 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 23 (8+15) очка.