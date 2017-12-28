14:50 | Хоккей — НХЛ

Айзерман – об обмене Друэн на Сергачева: "Иногда удача имеет большое значение"

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Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман уверен в том, что обмен нападающего Джонатана Друэна на защитника "Монреаля" Михаила Сергачева стал отличной сделкой. Помимо этого "Канадиенс" получили право выбора в 6-м раунде драфта-2018.

– Существует немало ситуаций, в которых бы сейчас я поступил иначе. Но сделка по Сергачеву и Друэну сработала по всем пунктам, – приводит Tampa Bay Times слова Айзермана. – Удача иногда имеет большое значение. Этот обмен сработал.

В текущем сезоне российский хоккеист провел в составе "Лайтнинг" 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 23 (8+15) очка.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ВеликийПашаБуре

Цыплят по осени считают со со мной

16:59

maxcds

prosvet81, Миша в Тампе

15:17

prosvet81

По моему это последний штрих к чемпионству Тампы. Сергачева тока жаль...в болото отправили

14:59