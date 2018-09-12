Айзерман назвал причину ухода с поста генменеджера "Тампы"

Стив Айзерман объяснил свое решение покинуть пост генерального менеджера "Тампа-Бэй"​. Теперь он будет исполнять роль старшего советника.

– Чувствую, что мне важно было изменить роль, чтобы больше времени проводить со своей семьей и по-прежнему следить за тем, чтобы клубу удалось достичь уровня, которого все ожидают, - цитирует пресс-служба клуба слова Айзермана. - Мы все рады, что Жюльен будет нашим новым генменеджером. Он более, чем готов.

Стало трудно и делать свою работу так, как нужно, и быть с семьей. Отсюда и такое решение. Я буду там, где нужно, чтобы Жюльен двигался вперед.

Главная бомба сентября в НХЛ. Легендарный менеджер уходит из "Тампы"