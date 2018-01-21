"Айлендерс" забросил 7 шайб "Чикаго"

"Чикаго" на своем льду уступил "Айлендерс" в матче регулярный чемпионат НХЛ. Это поражение стало вторым кряду для "Блэкхокс".

Россияне Артем Анисимов из "Чикаго" и Николай Кулемин из "Айлендерс" пропустили игру из-за травм.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Айлендерс" - 3:7 (1:3, 1:1, 1:3)

Голы: Кейн - 19 (Густафссон, Шмолц ), 1:01 - 1:0. Бовилье - 9 (бол., Нельсон, Пулок), 4:35 - 1:1. Эберле - 16 (Пулок, Барзал), 10:31 - 1:2. Пулок - 4 (Кин, Нельсон), 19:04 - 1:3. Бовилье - 10 (бол., Дж. Бэйли, Пулок), 21:25 - 1:4. Густафссон - 1 (Кейн, Сибрук), 38:27 - 2:4. Нельсон - 10 (Джонстон, Пулок), 41:52 - 2:5. Кейн - 20, 44:58 - 3:5. Ли - 27 (Таварес, Ледди), 47:10 - 3:6. Таварес - 26 (Дж. Бэйли), 50:30 - 3:7.

Вратари: Форсберг (Гласс, 41:52) - Галак.

Штраф: 23 - 17.

Броски: 39 (13+8+18) - 46 (19+14+13).

21 января. Чикаго. United Center.