"Айлендерс" всухую обыграл "Анахайм"

"Айлендерс" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Дубль в этой игре сделал нападающий Кэл Клаттербак, еще одну шайбу забросил Лео Комаров.

Команда из Нью-Йорка одержала пятую победу подряд и вышла на второе место в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Анахайм" - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Клаттербак - 5 (бол., Бэйли, Бовилье), 4:50 - 1:0. Клаттербак - 6 (Пелеч), 9:56 - 2:0. Комаров - 6 (Тэйвз, Мэйфилд), 39:31 - 3:0.

Вратари: Ленер - Джонсон.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 28 (12+5+11) - 19 (5+8+6).

20 января. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.