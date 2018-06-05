"Айлендерс" уволили главного тренера и генменеджера

"Айлендерс" на своем официальном сайте объявили, что освободили от исполнения обязанностей главного тренера команды Дага Уэйта и генерального менеджера Гарта Сноу. При этом отмечается, что оба останутся в организации клуба.

Новым генеральным менеджером назначен Лу Ламорелло. Он займется поиском нового главного тренера команды.

Уэйт возглавил "Айлендерс" по ходу сезона-2016/17. В нынешнем сезоне команда не смогла попасть в плей-офф. Сноу был генеральным менеджером клуба с 2006 года