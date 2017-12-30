"Айлендерс" проиграл "Виннипегу", Ли догнал Кучерова и Овечкина в гонке снайперов

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Айлендерс" - 4:2. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на площадке 20 минут и завершил встречу с показателем "-1".

Нападающий "Айлендерс" Андерс Ли сделал в этой встрече дубль. На счету американца 24 шайбы в этом сезоне. По этому показателю он сравнялся с Никитой Кучеровым и Александром Овечкиным.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Айлендерс" - 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Голы: Мэттайас - 1 (Лаури), 2:32 - 1:0. Уилер - 10 (Коннор, Лайне), 16:57 - 2:0. Ли - 23 (Таварес, Дж. Бэйли), 34:46 - 2:1. Коннор - 12 (Лайне), 43:01 - 3:1. Лаури - 8 (бол., Трауба, Уилер), 52:03 - 4:1. Ли - 24 (Пулок), 56:28 - 4:2.

Вратари: Хеллебайк - Галак (58:39).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 37 (12+12+13) - 44 (19+19+6).

Наши: Куликов (19:58/0/-1) - -.

Виннипег. Bell MTS Place.