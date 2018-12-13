"Айлендерс" проиграл "Вегасу", матч прерывали из-за отключения освещения

"Вегас" на выезде обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встречу останавливали после второго периода из-за отключения освещения.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Вегас" - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Маршессо - 12 (бол., Миллер, Смит), 0:34 - 0:1. Бовилье - 9 (Бойчак, Барзал), 3:17 - 1:1. Пелеч - 3 (Барзал), 31:19 - 2:1. Карлссон - 11, 36:31 - 2:2. Носек - 3 (Линдберг, Карпентер), 43:32 - 2:3.

Вратари: Ленер (58:41) - Флери.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 25 (5+12+8) - 17 (7+5+5).

13 декабря. Нью-Йорк. Barclays Center.