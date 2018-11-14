"Айлендерс" прервал серию поражений, обыграв "Ванкувер"

"Айлендерс" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Клуб из Нью-Йорка прервал серию из трех поражений, а "Кэнакс" проиграл третью встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Ванкувер" - 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Голы: Лейпсик - 2 (Хорват, Дель Зотто), 2:48 - 0:1. Кюнхакль - 2 (Комаров, Филппула), 5:11 - 1:1. Бэйли - 6 (Барзал), 5:56 - 2:1. Эберле - 5 (Нельсон, Лэдд), 14:50 - 3:1. Виртанен - 8 (бол., Эрикссон, Лейпсик), 22:51 - 3:2. Кюнхакль - 3 (Эберле, Нельсон), 43:26 - 4:2. Клаттербак - 1 (бол., Барзал, Бойчак), 57:06 - 5:2.

Вратари: Грайсс - Маркстрем.

Штраф: 20 - 20.

Броски: 34 (12+5+17) - 24 (8+11+5).

Наши: - - Голдобин (9.58/1/-2).

14 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.