"Айлендерс" прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв "Нью-Джерси"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Айлендерс" в серии буллитов одержал победу над "Нью-Джерси" – 5:4. Автором победного гола стал нападающий Брок Нельсон.

Отметим, что островитяне прервали серию поражений, которая составляла пять матчей подряд. В свою очередь, "Девилз" проиграл пятую встречу к ряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Нью-Джерси" – 5:4 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ли – 25 (Пулок, Хикки), 15:28 – 1:0. Зэйджак – 4 (Юханссон, Ватанен), 24:43 – 1:1. Бовилье – 5 (Барзал, Эберле), 30:44 – 2:1. Зэйджак – 5 (мен., Гиббонс), 36:25 – 2:2. Вуд – 11 (Батчер, Холл), 42:41 – 2:3. Холл – 15 (Мур, Вуд), 43:18 – 2:4. Ахо – 1 (бол., Таварес, Барзал), 47:58 – 3:4. Клаттербак – 7 (Ахо, Нельсон), 55:43 – 4:4.

Победный буллит: Нельсон.

Вратари: Галак – Шнайдер.

Штраф: 10 – 6.

Броски: 38 (10+12+12+4) – 46 (21+13+12+0).

7 января. Нью-Йорк. Barclays Center.

Турнирная таблица – здесь