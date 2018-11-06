"Айлендерс" по буллитам уступил "Монреалю"

"Монреаль" на выезде обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Исход встречи решила серия буллитов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк" - "Монреаль" - 3:4 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Сизикас - 4 (Пелеч, Джонстон), 4:04 - 1:0. Друэн - 4 (Доми, Юулсен), 5:59 - 1:1. Филппула - 5 (Комаров), 7:44 - 2:1. Сизикас - 5 (Клаттербак), 14:58 - 3:1. Доми - 8 (бол., Друэн, Армиа), 35:36 - 3:2. Лехконен - 2 (Юулсен, Котканиеми), 47:43 - 3:3.
Победный буллит: Армиа.
Вратари: Грайсс - Ниеми.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 24 (8+6+7+3) - 35 (8+15+10+2).
6 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.
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