06:02 | Хоккей — НХЛ

"Айлендерс" по буллитам уступил "Монреалю"

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"Монреаль" на выезде обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Исход встречи решила серия буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Монреаль" - 3:4 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сизикас - 4 (Пелеч, Джонстон), 4:04 - 1:0. Друэн - 4 (Доми, Юулсен), 5:59 - 1:1. Филппула - 5 (Комаров), 7:44 - 2:1. Сизикас - 5 (Клаттербак), 14:58 - 3:1. Доми - 8 (бол., Друэн, Армиа), 35:36 - 3:2. Лехконен - 2 (Юулсен, Котканиеми), 47:43 - 3:3.

Победный буллит: Армиа.

Вратари: Грайсс - Ниеми.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 24 (8+6+7+3) - 35 (8+15+10+2).

6 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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