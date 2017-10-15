"Айлендерс" обыграл "Сан-Хосе", Кулемин отдал передачу

"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Сан-Хосе" со счетом 3:1. На шайбу Кевина Лабанка гости ответили голами Андерса Ли, Брока Нельсона и Кэла Клаттербака (в пустые ворота). Последний забил с передачи россиянина Николая Кулемина.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Айлендерс" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Лабанк - 3 (бол., Бедкер, Власик), 4:16 - 1:0. Ли - 2 (Эберле, Пелеч), 17:02 - 1:1. Нельсон - 3 (Хо-Сэнг, Де Хаан), 26:27 - 1:2. Клаттербак - 1 (п.в., КУЛЕМИН, Сизикас), 58:10 - 1:3.
Вратари: Делл (57:47 - 58:10, 58:28) - Грайсс.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 41 (12+13+16) - 23 (9+10+4).
Наши: - - Кулемин (11:15/0/1).
15 октября. Сан-Хосе. SAP Center.
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