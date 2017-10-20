"Айлендерс" обыграл "Рейнджерс" по буллитам

"Айлендерс" победил "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата - 4:3 (Б). В составе "Айлендерс" по шайбе забросили Андерс Ли, Брок Нельсон и Мэтью Барзал. У "Рейнджерс" отличились Давид Деарне, Матс Цуккарелло и Кевин Хэйс. Решающий буллит забросил нападающий "островитян" Джон Таварес. Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич провел на льду 9 минут 59 секунд. На его счету три броска по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Айлендерс" - 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 1:2)
Наши: Бучневич (9:59/3/-1) - -
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Нью-Йорк Айлендерс
- Джон Таварес
- Матс Цуккарелло
- Павел Бучневич
- Кевин Хэйс
- Давид Деарне
- Брок Нельсон
- Андерс Ли
- Мэтью Барзал
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