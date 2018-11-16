"Айлендерс" обыграл "Рейнджерс", Наместников сделал голевую передачу

"Айлендерс" на своем льду переиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин Владислав Наместников отметился голевой передачей.

Российский вратарь гостей Александр Георгиев появился на льду в третьем периоде и сделал 5 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Рейнджерс" - 7:5 (2:2, 3:1, 2:2)

Голы: Крайдер - 9 (бол., Пионк, Зибанежад), 5:00 - 0:1. Клаессон - 1 (Хауден), 5:35 - 0:2. Бовилье - 2 (Хикки, Филппула), 9:35 - 1:2. Нельсон - 9 (Ледди, Эберле), 10:38 - 2:2. Бовилье - 3 (Филппула, Комаров), 22:24 - 3:2. Хэйс - 4 (мен.), 23:21 - 3:3. Бовилье - 4 (бол., Бойчак, Барзал), 25:13 - 4:3. Ли - 6 (бол., Ледди, Бэйли), 34:04 - 5:3. Комаров - 3 (Филппула, Бовилье), 49:56 - 6:3. Крайдер - 10 (бол., Пионк, Георгиев), 53:13 - 6:4. Хитил - 2 (Наместников, Шаттенкирк), 57:31 - 6:5. Клаттербак - 2 (п.в., Нельсон), 59:39 - 7:5.

Вратари: Грайсс - Лундквист (Георгиев, 40:00, 57:19 - 57:31, 57:47 - 59:39).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 24 (11+6+7) - 41 (14+14+13).

Наши: - - Наместников (16.41/2/0).

16 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.