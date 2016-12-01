"Айлендерс" обыграл "Питтсбург", Малкин и Кулемин забросили шайбы

"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду обыграл "Питтсбург" со счетом 5:3. Шайбу в пустые ворота в составе хозяев забросил российский нападающий Николай Кулемин. Победная шайба на счету Андерса Ли.

Добавим, что "Пингвинз" смогли отыграться со счета 0:3. При этом третью шайбу забросил российский форвард Евгений Малкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Питтсбург" - 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Голы: Бойчак - 3 (Бэйли, Нельсон), 19:47 - 1:0. Чимера - 2 (Мэйфилд, Бовилье), 22:10 - 2:0. Сизикас - 3 (Мэйфилд, Лэдд), 37:21 - 3:0. Шири - 5 (Хернквист, Кросби), 40:32 - 3:1. Шульц - 1 (Коул), 50:40 - 3:2. МАЛКИН - 9 (Дюмулин, Кросби), 53:08 - 3:3. Ли - 5 (Хикки, Бойчак), 59:33 - 4:3. КУЛЕМИН - 2 (п.в., Сизикас), 59:36 - 5:3.

Вратари: Грайсс - Мюррей (59:33 - 59:36).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 30 (7+13+10) - 34 (9+13+12).

Наши: Кулемин (13:44/1/1) - Малкин (17:15/3/-3).

1 декабря. Нью-Йорк. Barclays Center.