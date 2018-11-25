"Айлендерс" обыграл "Каролину", Свечников очков не набрал

"Айлендерс" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников очков в этой игре не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Каролина" - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Филппула - 6 (Комаров, Мэйфилд), 3:39 - 1:0. Бовилье - 6 (Бэйли, Барзал), 9:01 - 2:0. Бэйли - 7 (Нельсон, Ли), 33:17 - 3:0. Пелеч - 2 (Ли, Нельсон), 48:52 - 4:0. Уильямс - 4 (бол., Валлмарк, Хэмилтон), 53:23 - 4:1.

Вратари: Грайсс - Дарлинг.

Штраф: 11 - 7.

Броски: 19 (6+5+8) - 27 (5+11+11).

Наши: - - А. Свечников (17.10/2/0).

25 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.